Мурманчане предложили бесплатно возить в аэропорт близких пассажиров рейса Москва-Мурманск

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-06T12:30:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Мурманска у памятника жертвам Интервенции северяне зажигают свечи и кладут к монументу цветы и мягкие игрушки. Трагедия с самолетом Москва-Мурманск в "Шереметьево" потрясла всю страну.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" загорелся самолет Москва-Мурманск. Как сообщают пассажиры, в него сразу после взлета попала молния. Из 78 человек на борту погиб 41, в том числе дети.

Жители Мурманской области своих в беде не бросили. В "ВКонтакте" обсуждают сбор средств для семей погибших и пострадавших - он может начаться уже сегодня. Также северяне предложили возить земляков, чьи семьи коснулась беда, в аэропорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

- Присоединяюсь ко многим людям, желающим помочь родным и близким попасть в аэропорт для вылета на место трагедии. Безвозмездно! На связи, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Денис Глазов.

Напомним, компания "Аэрофлот" заявила, что поможет бесплатно добраться до Москвы. Также выживших пассажиров повезут в Мурманск на других рейсах. Но точные сроки пока не называются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выживший пассажир самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"

Мурманчанин во время эвакуации получил пару ушибов и отравление угарным газом (подробности)

Пассажиры загоревшегося борта Москва-Мурманск: "Самолет прыгал по взлетке, в него попала молния"

Встречающие не могут дозвониться до своих родных (подробности)

Источник: стюардесса загоревшегося самолета Мурманск-Москва погибла, спасая пассажиров

Опубликован список пассажиров, которые летели на Sukhoi Superjet 100 (подробности)

В связи с ЧП открыта "горячая" линия

На борту загоревшегося самолета было 72 пассажира, из них 13 погибли, в том числе двое детей (подробности)

Рейсом Москва-Мурманск, совершившим экстренную посадку в Шереметьево, летел мэр Североморска

По предварительной информации, Владимир Евменьков отравился угарным газом (подробности)

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"

В аэропорту "Мурманск" создан оперативный штаб (подробности)

Плач от неизвестности: в аэропорт "Мурманск" из-за трагедии с горевшим самолетом несут цветы и свечи

Родные пассажиров до сих пор точно не знают о судьбе близких (подробности)

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Страшные минуты ожидания - следствие устанавливает личности пострадавших"

В Следкоме подтвердили, что из 78 человек на борту выжили только 37 (подробности)

"Аэрофлот" назвал имена выживших в пожаре на самолете Москва-Мурманск

Из 78 человек на борту выжили только 37 [список выживших пассажиров] (подробности)

Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту

В списке выживших ее фамилии нет (подробности)

В Мурманске к памятнику жертвам Интервенции несут цветы и свечи в память о погибших на самолете в Шереметьево

Северяне готовы собрать деньги для семей, которых затронула трагедия (подробности)

На трагедии с самолетом Москва-Мурманск пытаются нажиться мошенники

Злоумышленники спекулируют на сборе денег для пострадавших пассажиров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU