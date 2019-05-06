Мурманчане предложили бесплатно возить в аэропорт близких пассажиров рейса Москва-Мурманск
В центре Мурманска у памятника жертвам Интервенции северяне зажигают свечи и кладут к монументу цветы и мягкие игрушки. Трагедия с самолетом Москва-Мурманск в "Шереметьево" потрясла всю страну.
Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" загорелся самолет Москва-Мурманск. Как сообщают пассажиры, в него сразу после взлета попала молния. Из 78 человек на борту погиб 41, в том числе дети.
Жители Мурманской области своих в беде не бросили. В "ВКонтакте" обсуждают сбор средств для семей погибших и пострадавших - он может начаться уже сегодня. Также северяне предложили возить земляков, чьи семьи коснулась беда, в аэропорт.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
- Присоединяюсь ко многим людям, желающим помочь родным и близким попасть в аэропорт для вылета на место трагедии. Безвозмездно! На связи, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Денис Глазов.
Напомним, компания "Аэрофлот" заявила, что поможет бесплатно добраться до Москвы. Также выживших пассажиров повезут в Мурманск на других рейсах. Но точные сроки пока не называются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выживший пассажир самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"
Мурманчанин во время эвакуации получил пару ушибов и отравление угарным газом (подробности)
Пассажиры загоревшегося борта Москва-Мурманск: "Самолет прыгал по взлетке, в него попала молния"
Встречающие не могут дозвониться до своих родных (подробности)
Источник: стюардесса загоревшегося самолета Мурманск-Москва погибла, спасая пассажиров
Опубликован список пассажиров, которые летели на Sukhoi Superjet 100 (подробности)
В связи с ЧП открыта "горячая" линия
На борту загоревшегося самолета было 72 пассажира, из них 13 погибли, в том числе двое детей (подробности)
Рейсом Москва-Мурманск, совершившим экстренную посадку в Шереметьево, летел мэр Североморска
По предварительной информации, Владимир Евменьков отравился угарным газом (подробности)
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"
В аэропорту "Мурманск" создан оперативный штаб (подробности)
Плач от неизвестности: в аэропорт "Мурманск" из-за трагедии с горевшим самолетом несут цветы и свечи
Родные пассажиров до сих пор точно не знают о судьбе близких (подробности)
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Страшные минуты ожидания - следствие устанавливает личности пострадавших"
В Следкоме подтвердили, что из 78 человек на борту выжили только 37 (подробности)
"Аэрофлот" назвал имена выживших в пожаре на самолете Москва-Мурманск
Из 78 человек на борту выжили только 37 [список выживших пассажиров] (подробности)
Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту
В списке выживших ее фамилии нет (подробности)
В Мурманске к памятнику жертвам Интервенции несут цветы и свечи в память о погибших на самолете в Шереметьево
Северяне готовы собрать деньги для семей, которых затронула трагедия (подробности)
На трагедии с самолетом Москва-Мурманск пытаются нажиться мошенники
Злоумышленники спекулируют на сборе денег для пострадавших пассажиров (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»