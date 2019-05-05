2019-05-05T15:40:14+03:00
Происшествия

"Был громкий взрыв": В Мурманске пожар полностью уничтожил жилую квартиру

За ЧП наблюдали десятки человек
Мария ПАШЕНКОВА
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Огонь полностью уничтожил квартиру в типовой девятиэтажке. Фото: Рустам АбдуловОгонь полностью уничтожил квартиру в типовой девятиэтажке. Фото: Рустам Абдулов
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У огнеборцев нет выходных. И в последний день майских праздников им пришлось торопиться на вызов в Первомайский район Мурманска.

- Громкий взрыв, горит квартира на Кольском 117, - такое тревожное сообщение появилось в группе "Мурманск" днем 5 мая.

Десятки людей наблюдали за пожаром на четвертом этаже, где загорелась угловая квартира. Огнеборцы оперативно приехали на место и стали бороться с огнем, но оно все же успело полностью уничтожить жилье. По предварительной информации, пострадавших в пожаре не было. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

В типовой девятиэтажке плиты не газовые, а электрические, но соседи погорельцев не исключают, что хлопок все же был от газа.

- Может, неудачно делали натяжные потолки - для них нужен баллон. Или хранили газ дом в тех же баллонах, - гадают мурманчане.

Впрочем, эти версии только предстоит подтвердить или опровергнуть профильным сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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