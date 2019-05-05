2019-05-05T14:48:07+03:00
Общество

Реконструкции боев Великой Отечественной войны хотят перенести в Мурманск

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис посетил акцию в Сафоново
Мария ПАШЕНКОВА
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В Сафоново воспроизвели один из боев Петсамо-Киркенесской наступательной операции 1944 года. Фото: gov-murman.ruВ Сафоново воспроизвели один из боев Петсамо-Киркенесской наступательной операции 1944 года. Фото: gov-murman.ru
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Реконструкции боев Великой Отечественной войны - это то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Правда, северянам сейчас чаще приходится как раз слушать о том, как проходят эти мероприятия или рассматривать фотографии.

Дело в том, что чаще всего реконструкции проходят в области вблизи ЗАТО или в самих закрытых населенных пунктах. Вот и на этих майских праздниках в Сафоново на гидроародроме воспроизвели один из боев Петсамо-Киркенесской наступательной операции 1944 года.

- Энтузиасты-реконструкторы и моряки-североморцы, переодетые в форму советских и гитлеровских войск, воспроизвели один из эпизодов разгрома врага в Заполярье. В реконструкции боя использовались холостые боеприпасы и историческая боевая техника: танк Т-34, эрзац-танк НИ-1 («На испуг»), самоходная артиллерийская установка САУ-100. Завершилось мероприятие акцией «Знамя Победы»: военнослужащие Северного флота развернули гигантскую копию знамени, водруженного над Рейхстагом, размером 42 на 25 метров – одну из самых больших в стране, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Реконструкцию посетил врио губернатора Андрей Чибис. Мероприятие ему очень понравилось, а вот малодоступность - нет.

- Обсудили с командующим Северным флотом возможность переноса реконструкции в Мурманск, так как на территорию ЗАТО доступ ограничен, далеко не все желающие смогли увидеть реконструкцию боев за Советское Заполярье. Надеюсь, в следующем году доступ будет открытым! - сообщил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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