Динозавры, спартанцы и банщики: в Кировске прошла акция "Хибины-Бикини"

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-05T09:21:36+03:00

С кружкой пива на сноуборде? Почему бы и нет. Фото: Анна СМИРНОВА

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Такое шоу, а по-другому и не назовешь, уже стало весенней традицией. 4 мая в Кировске снова прошла акция "Хибины-Бикини", своеобразное прощание с горнолыжным сезоном. Родилась идея в Мурманской области в 2017 году, а вот в мире ей уже много лет.

На нее приезжают лыжники и сноубордисты съезжаются со всей России. В этом году, по скромным подсчетам, в Кировске собралось около тысячи спортсменов! Изначально провести "Хибины-Бикини" хотели 2 мая, но потом из-за погоды все перенесли. В субботу погода разгулялась. И хоть сыпал небольшой снежок и на небе гуляли облака, все же кататься было комфортно.

В этом году "Хибины-бикини" прошли в третий раз. Фото: Анна СМИРНОВА

Некоторые спортсмены, конечно, не стали изменять традиционной экипировке, но большинство надели купальники или хотя бы майки и шорты. Но некоторые в толпе явно выделялись. Например, молодой человек, словно только что вышедший из бани, который катался с веником и кружкой пива. Были на склоне спартанец, динозавр и другие интересные персонажи.

В этом году на акции был не только яркий спуск, но и праздник красок холи, дискотека.

Акция в Хибинах собрала около тысячи спортсменов. Фото: Анна СМИРНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU