2019-05-05T08:48:48+03:00
Общество

В Мурманской области на лето ищут кольцевателей птиц

Также в их обязанности будет обход паутинных сетей, из которых будут доставать пернатых
Мария ПАШЕНКОВА
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Работники должны будут доставать птиц из паучьих сетей и кольцевать их. Фото: Анастасия ПавлицкаяРаботники должны будут доставать птиц из паучьих сетей и кольцевать их. Фото: Анастасия Павлицкая
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Ищите работу на лето? Почему бы не найти такую, о которой потом будешь еще долго вспоминать? В Мурманской области ищут обходчиков сетей и кольцевателей.

Работать они будут как минимум месяц у Кандалакшского залива Белого моря в деревне Черная Река и селе Ковда.

- В обязанности обходчиков входит регулярная проверка паутинных сетей и сбор попавшихся в них птиц. У участников будет отличная возможность подержать в руках десятки видов птиц и научиться их различать. Всего в сети попадаются около 100 видов. В выходные можно посещать лесные реки и озера, соседние поморские деревни; наблюдать морских птиц; рыбачить на морском побережье и внутренних водоемах; поднявшись на сопки, полюбоваться панорамой Кандалакшского залива и его островов. Будут организованы выезды в Кандалакшу, где можно будет посмотреть сопки с горными тундрами и водопад, находящийся неподалеку от села Колвица, - рассказывают работодатели.

Условия будут самые настоящие деревенские: деревянный дом с печкой и баней, придет рубить дрова. Работникам оплатят проезд и суточные на еду. Опытному кольцевателю могут даже выплатить небольшую зарплату. Соискателей предупреждают: работа тяжелая и подходит тем, кто любит уединение и жизнь на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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