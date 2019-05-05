Жители Мурманской области довольны своей жизнью на "четверку"

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-05T07:37:09+03:00

Жители Мурманска считают достойной зарплату не ниже 67 тысяч в месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Аналитики разных организаций пытаются вывести формулу счастья и просчитать, насколько жители разных регионов довольны жизнью. За основу таких исследований берутся разные показатели, например, экология, зарплаты, возможность купить квартиру или найти работу.

Определить, насколько удовлетворены жизнью россияне, попытались в Финансовом институте при правительстве РФ. Эксперты ориентировались на такие данные, как, например, возможность ведения бизнеса. Опрос проходил в 78 городах с населением свыше 250 человек.

- Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73 процентов. К началу 2019 года она превышала 80 процентов, - пишет "Российская газета".

Первое место в списке самых счастливых регионов занял Владивосток – 87% жителей довольны своей жизнью. На втором месте - Томск (86%), на третьем - Липецк и Оренбург (85%).

Мурманск занял 22 место рейтинга российских городов: 79% северян довольны тем, как живут.

В том же Финансовом институте выяснили, сколько денег хотят зарабатывать мурманчане. Так, в столице Заполярья достойной считают зарплату в 67 тысяч рублей. Самый высокий показатель в Москве - 100 тысяч рублей, самый низкий - в Чите (50 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU