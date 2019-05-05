Жители Мурманской области довольны своей жизнью на "четверку"
Аналитики разных организаций пытаются вывести формулу счастья и просчитать, насколько жители разных регионов довольны жизнью. За основу таких исследований берутся разные показатели, например, экология, зарплаты, возможность купить квартиру или найти работу.
Определить, насколько удовлетворены жизнью россияне, попытались в Финансовом институте при правительстве РФ. Эксперты ориентировались на такие данные, как, например, возможность ведения бизнеса. Опрос проходил в 78 городах с населением свыше 250 человек.
- Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73 процентов. К началу 2019 года она превышала 80 процентов, - пишет "Российская газета".
Первое место в списке самых счастливых регионов занял Владивосток – 87% жителей довольны своей жизнью. На втором месте - Томск (86%), на третьем - Липецк и Оренбург (85%).
Мурманск занял 22 место рейтинга российских городов: 79% северян довольны тем, как живут.
В том же Финансовом институте выяснили, сколько денег хотят зарабатывать мурманчане. Так, в столице Заполярья достойной считают зарплату в 67 тысяч рублей. Самый высокий показатель в Москве - 100 тысяч рублей, самый низкий - в Чите (50 тысяч).
ИСТОЧНИК KP.RU