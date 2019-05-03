В Мурманске осквернили храм Святого князя Владимира

3 Май 16:14 2019-05-04T15:03:15+03:00

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В пятницу Светлой седмицы, церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник». В Мурманске же в этот день осквернили храм Святого князя Владимира, который расположен на улице Лобова, 53. На фасаде белоснежного здания сегодня местные жители заметили надписи, сделанные синей краской, и поделились его снимками в социальных сетях.

– Изображенные буквы по периметру церкви в Росте складывались в ругательства. Видимо, кто-то перебрал, – сообщает группа «Заполярный край».

Произошедшим заинтересовались в полиции города. Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы найти злоумышленников и очевидцев случившегося.

– Сотрудниками полиции установлено, что в группе одной из соцсетей размещена фотография с изображением храма, на фасаде которого нанесены надписи, не соответствующие архитектурному облику здания. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проверка продолжается, – рассказала «КП» заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU