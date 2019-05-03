2019-05-04T15:03:15+03:00
Происшествия

В Мурманске осквернили храм Святого князя Владимира

Полиция проводит проверку
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Неизвестные изрисовали надписями фасад здания. Фото: vk.com/hramvladimira.Неизвестные изрисовали надписями фасад здания. Фото: vk.com/hramvladimira.
Изменить размер текста:

В пятницу Светлой седмицы, церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник». В Мурманске же в этот день осквернили храм Святого князя Владимира, который расположен на улице Лобова, 53. На фасаде белоснежного здания сегодня местные жители заметили надписи, сделанные синей краской, и поделились его снимками в социальных сетях.

– Изображенные буквы по периметру церкви в Росте складывались в ругательства. Видимо, кто-то перебрал, – сообщает группа «Заполярный край».

Произошедшим заинтересовались в полиции города. Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы найти злоумышленников и очевидцев случившегося.

– Сотрудниками полиции установлено, что в группе одной из соцсетей размещена фотография с изображением храма, на фасаде которого нанесены надписи, не соответствующие архитектурному облику здания. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проверка продолжается, – рассказала «КП» заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белуха-"шпион" осталась у берегов Норвегии
В Полярных Зорях над сбитой собакой два дня проезжали поезда, но никто не помог
У берегов Териберки судно с четырьмя рыбаками вынесло на берег
Оленеводы Мурманской области записали видео, чтобы показать, как бесчинствуют браконьеры
В Мурманской области будут снимать короткометражку про детское горе
В Мурманске у жилых домов нашли противопехотную мину
Жители Мурманской области больше любят "Полицейского с Рублевки", чем "Игру престолов"
Завтра в Кировске состоится фестиваль «ХибиныБикини»
В Кировске водителя Kia Rio госпитализировали после столкновения с автобусом
Погода в Мурманской области продолжает ухудшаться: сильный ветер и снег
В Мурманске водитель сбил опору ЛЭП, движение на участке дороги остановлено
Мужчине, которого спасли из горящей машины, мурманчанин подарил «Волгу»
В районе Кандалакши нашли тело пропавшего без вести 64-летнего рыбака
Пожар на Заречной улице: в Мурманске ранним утром сгорел 59-летний дом
В Североморске нахимовца в алкогольной коме доставили в больницу
В Мурманске стартовали Белые ночи, которые продлятся 19 суток
День Победы в Мурманске-2019: 16 самолетов, 46 единиц военной техники
Прокуратура обжаловала приговор экс-заместителю губернатора Игорю Бабенко
Под Кандалакшей ищут рыбака, который собирался домой, да так и не вернулся
Проверка слуха: В Мурманске водитель нанес инспектору ДПС серию ударов
На трассе Кандалакша-Умба заметили медвежат
Трое осужденных наводят порядок на одной из улиц Мурманска
ФСБ опубликовала видео с задержанием мошенника на мурманском вокзале
«Легенды северного ветра»: Московская художница привезет в Мурманск выставку по мотивам путешествия по Заполярью