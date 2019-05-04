Белуха-"шпион" осталась у берегов Норвегии
Из-за белухи с камерой GoPro на голове в Норвегии началось целое расследование. Местные правоохранительные органы считают, что это едва ли не угроза национальной безопасности. Ведь кита-"видеоблогера" подозревают в ... шпионаже и работе на военных России, в первую очередь Мурманской области.
Ранее мы уже писали, что китов на службе у Северного флота нет. Но норвежцы твердо намерены выяснить, кто и зачем прикрепил камеру на животное.
А самой белухе, кажется, очень понравилось в Норвегии. Она сама приплыла к людям, чтобы снять оборудование, - для этого она терлась о борта лодок. А теперь плескается в водах у городка Хаммерфест, который, кстати, считается самым северным в Европе. От Мурманска по трассе он находится примерно в 663 километрах.
- От Хаммерфеста кит отплывал всего на 25 морских миль за последнюю неделю и, похоже, ему нравилось находиться рядом с людьми, что странно для белухи, - рассказал сотрудник Норвежского департамента по рыболовству Йорген Ри Вийг The Washington Post.
Норвежцев смущает то, что белухи обычно не любят подплывать близко к людям и живут группами. А эта гостья позволяет гладить себя по носу и плавает в гордом одиночестве.
ИСТОЧНИК KP.RU