2019-05-04T07:46:24+03:00
Дом. Семья

В Полярных Зорях над сбитой собакой два дня проезжали поезда, но никто не помог

Волонтеры пытаются спасти животное и срочно ищут передержку
Мария ПАШЕНКОВА
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Собака два дня лежала на рельсах, потому что работники дороги думали, что она мертвая. Фото: vk.com/pomogajutСобака два дня лежала на рельсах, потому что работники дороги думали, что она мертвая. Фото: vk.com/pomogajut
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Волонтеры группы " Помощь бездомным животным г. Полярные Зори!" рассказали историю не для слабонервных. К ним обратился машинист поезда, который два дня ездил по Полярнозоринскому переезду (Ковдорская ветка) в сторону Пинозера, где на рельсах лежала черная собака, и думал, что та мертва. Но в какой-то момент собака подняла голову, и только тогда люди задумались, что ей надо помочь.

- Приехав на место, прошли пешком по рельсам 500 метров и увидели бедолагу. Вы только представьте, два дня собака лежала на рельсах, поезда проезжали прям над ней... На данный момент ей оказана первая помощь, обработаны раны насколько это возможно. У девочки отрезана часть хвоста, пострадала челюсть и глаз, она не встает на задние лапы, но шевелит ими. В данный момент собака находится на работе у волонтера, ее нужно срочно определить на передержку, волонтерам некуда девать животное, - рассказывают зоозащитники.

Человек, который бы приютил у себя раненое животное, нужен как можно быстрее. Волонтеры даже готовы платить за передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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