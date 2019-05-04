2019-05-04T00:44:01+03:00
Общество

Оленеводы Мурманской области записали видео, чтобы показать, как бесчинствуют браконьеры

Северяне наглядно показали, сколько оленей могут загубить жадные охотники [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Оленеводы регулярно находят такие следы от браконьеров. Фото: скриншот видеоОленеводы регулярно находят такие следы от браконьеров. Фото: скриншот видео
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В Мурманской области до 2020 года действует мораторий на отстрел дикого оленя (причем его хотят продлить и дальше). Для охотников это проблема, ведь именно эта добыча так манит в Заполярье, как и рыбалка на семгу.

Выход у тех, у кого отсутствует совесть, один - браконьерство. Саами Мурманской области буквально кричат об этой проблеме. И ситуация вокруг создания охотучастка в Ловозерском районе только ухудшило положение дел.

Чтобы наглядно показать, как действуют нечестные на руку охотники, оленеводы из бригады №9 записали на видео следы браконьеров - это отсеченные головы и ноги животных. Нарушители крадут из стад по 30-40 особей, забивают на месте, снимая шкуры и забирая мясо. А все ненужное бросают, где придется.

- Они очень спешат. Им ведь надо успеть, пока не поймали, - рассказывает один из оленеводов на камеру.

У всех убитых оленей есть клейма, по которым можно определить, к какому стаду они принадлежали. Так, среди убитых животных нашлись те, что паслись в Ревде, и те, что были в Гремихе, и многие другие.

Свое обращение оленеводы направили врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, а также саами пытаются рассказать о своей беде в ООН.

Браконьеры в Мурманской области охотятся на оленей.Видео: kolasapmi.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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