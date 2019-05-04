СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-04T00:44:54+03:00

Исполнитель главной роли в сериале "Полицейский с Рублевки" Александр Петров может быть доволен: его проект - самый популярный в центральной России и на Севере. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Лихорадка "Игры престолов" охватила весь мир, ведь начался показ финального восьмого сезона. Кажется, что вся Россия ждет выхода новых серий. Вот только в компании "Яндекс" выяснили, что жители нашей страны любят смотреть и отечественные сериалы. Причем в некоторых регионах больше, чем зарубежные.

"Яндекс" изучил, какие сериалы в разных субъектах ищут чаще всего в поисковике. Оказалось, что жители Мурманской области больше любят... "Полицейского с Рублевки", чем "Игру престолов". Хотя именно творению по мотивам Джорджа Мартина принадлежит "власть" над большинством регионов. Больше всего его любят на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. А вот вкусы северян разделают и в центральной России.

На карте страны выделяются только Пермский край и Курганская область: в них народная любовь принадлежит "Реальным пацанам".

ИСТОЧНИК KP.RU