Жители Мурманской области больше любят "Полицейского с Рублевки", чем "Игру престолов"
Лихорадка "Игры престолов" охватила весь мир, ведь начался показ финального восьмого сезона. Кажется, что вся Россия ждет выхода новых серий. Вот только в компании "Яндекс" выяснили, что жители нашей страны любят смотреть и отечественные сериалы. Причем в некоторых регионах больше, чем зарубежные.
"Яндекс" изучил, какие сериалы в разных субъектах ищут чаще всего в поисковике. Оказалось, что жители Мурманской области больше любят... "Полицейского с Рублевки", чем "Игру престолов". Хотя именно творению по мотивам Джорджа Мартина принадлежит "власть" над большинством регионов. Больше всего его любят на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. А вот вкусы северян разделают и в центральной России.
На карте страны выделяются только Пермский край и Курганская область: в них народная любовь принадлежит "Реальным пацанам".
ИСТОЧНИК KP.RU