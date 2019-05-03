Завтра в Кировске состоится фестиваль «ХибиныБикини»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-03T17:41:46+03:00

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То, что Мурманская область – родина смелых людей и край суровой погоды известно давно, а вот о том, что в Заполярье есть свой аналог сочинского фестиваля BoogelWoogel, знают немногие. Проведение массового спуска сноубордистов и лыжников «ХибиныБикини» запланировали и в этом году, только много ли экстремалов рискнут завтра поменять экипировку на купальник или плавки?

– «ХибиныБикини» состоится в Кировске 4 мая, синоптики предвещают потепление до +2 градусов и солнечное небо, что гарантирует заряд отличного настроения и приятный загар для всех участников фестиваля, чего не скажешь про последние дни, – парируют организаторы.

Получить регистрационный пакет можно в сервисном центре Северного склона курорта «Большой Вудъявр». Сегодня - до 17.00, завтра - с 9 до 13.00. Старт массового спуска запланирован на 14.00, далее следует развлекательная программа у подножия гор.

Отметим, что сейчас Южный склон закрыт по метеоусловиям – утром порывы ветра здесь достигали до 40 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU