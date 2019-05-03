Погода в Мурманской области продолжает ухудшаться: сильный ветер и снег

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-03T13:55:02+03:00

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Пока погода в Мурманской области оставляет желать лучшего, северяне продолжат публиковать в социальных сетях фотографии и видео заснеженных городов. Апатитчане и вовсе засняли журавлей, которые обосновались на поле.

2 мая на поле возле Апатитов снова замечены журавли.В Мурманскую область журавли прибывают во второй половине апреля или начале мая. До появления на болотах свободных от снега участков птицы держатся у морского побережья. Видео: Юлия Евстигнеева.

Из-за снега в регионе происходит множество ДТП. Около полудня жители Кировска сообщили, что очередная авария привела к перекрытию шоссе.

– Осторожно! Апатитовое шоссе перекрыто. Объехать можно поверху, но там видимость нулевая, много снега, – рассказали подписчики группы «Суровая реальность».

Синоптики же не спешат говорить об улучшении погоды.

– По Мурманской области 3 мая ожидаются обильные осадки и порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха в течение дня составит от -3 до +2 градусов. Ожидается ухудшение состояния дорог, – гласит информация гидрометцентра.

С таким прогнозом согласны и синоптики-любители.

– Отдельно отметим филиал ада в области при северо-восточных ветрах – это Кировск. Всю ночь там мело с порывами (20 метров в секунду) при температуре -7 градусов. Сейчас продолжает мести. Наверху порывы 40 метров в секунду, поэтому туристы грустно ползают возле подъемников, ведь ничего не работает, – вещает сообщество «Погода в Мурманске».

В начале мая в Кировске бушует непогода .На улицу лучше не вылезать. На дорогах и тротуарах сугробы. Видео: vk.com/kirap51.

ИСТОЧНИК KP.RU