2019-05-02T17:46:06+03:00
Общество

Мужчине, которого спасли из горящей машины, мурманчанин подарил «Волгу»

А еще взявшие над ним шефство люди сняли ему на два месяца комнату
Елена МОЛОДЦОВА
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Роман подарил Александру Труханову 15-летнюю "Волгу", но о себе предпочитает не рассказывать. Фото: "Помощь деду"Роман подарил Александру Труханову 15-летнюю "Волгу", но о себе предпочитает не рассказывать. Фото: "Помощь деду"
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Мир не без добрых людей! История 60-летнего мурманчанина Александра Труханова лишнее тому подтверждение. Напомним, в конце марта у дома №16 по улице Радищева загорелась старая «Волга». Ее владелец так самоотверженно тушил своего «железного коня», что едва не погиб сам. За минуту до того, как в багажнике начали взрываться канистры с бензином, из авто его вытащил Валентин Титов, который проезжал мимо. Добросердечный мурманчанин взял шефство на спасенным мужчиной и стал собирать ему на новую машину и ноутбук, которого он лишился из-за пожара. Миссия, казалось, не выполнима, но на беду пожилого мужчины откликнулись и другие добрые северяне. Сначала незнакомка подарила ему свой старенький ноутбук, а теперь мурманчанин Роман сделал еще более дорогой подарок.

- Ну вот и сбылась главная мечта Александра – Роман подарил ему машину. Благотворитель пожелал остаться инкогнито. Он просто увидел новость о нашем подопечном, приехал и презентовал ему ГАЗ-31105, 2004 года выпуска. Не передать словами, как Александр был рад. Еще раз огромное спасибо Роману! Он человек с большой буквы, - рассказывает «КП» Валентин Титов. – Мы уже сходили с Александром в ГИБДД. На этой неделе будем восстанавливать ему водительские права.

Кроме того, взявшие шефство над пожилым мужчиной мурманчане сняли ему на два месяца комнату. Пока Александр еще приходит в себя после случившегося и ходит в поликлинику на перевязки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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