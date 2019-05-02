Пожар на Заречной улице: в Мурманске ранним утром сгорел 59-летний дом
Один из старейших районов областного центра переживает не лучшие времена. Разрушенных зданий так много, что, кажется, что на дворе 1941 год, а вовсе не не 2019. Мурманский Жилстрой производит на некоторых мрачное впечатление. А все из-за изобилия заброшенных и неоднократно горевших домов, которые поджигают бродяги или пироманы. Сегодня в Мурманске снова случился пожар в старом здании.
Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Мурманской области, возгорание произошло ранним утром 2 мая. Пожар случился в двухэтажном здании. Других официальных подробностей пока нет, в частности, неизвестно, было ли данное строение жилым и пострадал ли кто-нибудь.
Вся надежда на то, что дом был заброшенным, а людей или ценного имущества внутри не осталось. Все-таки, масштабы разрушения поистине ужасны - здание выгорело полностью, от крыши до подвала. В ходе обсуждения инцидента в соцсети осведомленный источник все же пояснил: здание было нежилым.
- Этот дом был признан аварийным в 2017. До 2024 года всем предоставили временное жилье, - отметила мурманчанка Марина Костина.
Женщина также добавила, что пожар произошел на Заречной улице, а номер сгоревшей двухэтажки - 26А. Согласно порталу «Реформа ЖКХ», в этом году дом, построенный в 1960 году, «отметил» свое 59-летие. И, действительно, давно уже признан аварийным.
ИСТОЧНИК KP.RU