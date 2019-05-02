В Мурманске стартовали Белые ночи, которые продлятся 19 суток

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-02T11:23:26+03:00

Полярный день наступил на широте Мурманска 2 мая и будет "продвигаться" дальше на юг. Фото: Виктор КОСТРОВ

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На часах уже полночь, а за окном вполне светло. И даже не из-за снега, хотя он имеется в изобилии - май на Кольском полуострове холодный. Ан нет, все дело в том, что в Заполярье пришли Белые ночи. Сегодня, 2 мая, редкое природное явление вступает в свои права на широте Мурманска.

- Солнце не опустится под горизонт ниже, чем на 6 градусов (гражданские сумерки не будут прерываться навигационными) и продолжительность светлого времени суток будет равна 24 часам, - извещает нас группа «Погода в Мурманске».

Для местных жителей это каждый раз оказывается маленьким сюрпризом. Некоторым даже жалуются, что сумерки становятся светлыми слишком рано, или с каждым годом - все раньше.

В действительности же традиционное для Мурманской области чудо природы неизменно происходит «по расписанию». Кстати, Белые ночи будут нас радовать (или раздражать, зависит от предпочтений) ближайшие 19 суток.

Это лишь разминка перед самым главным, излюбленным «шоу» нашей северной природы - Полярным днем. Продлится он с 22 мая по 22 июля включительно. Во время этого марафона северяне утолят в полной мере световое голодание, от которого так мучились во время Полярной ночи.

Что же, будем пропитываться солнечной энергией, раз уж случай подвернулся! А заодно холодом, ветром, дождем, аномальной жарой и другими «прелестями», на которые так гораздо лето в Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU