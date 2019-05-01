СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-01T14:23:09+03:00

Косолапые в Мурманской области уже проснулись и стали опасны для людей

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Природа Заполярья стала потихоньку отходить от зимней спячки. Яркие приметы весны - появившиеся цветы мать-и-мачехи, а также вышедшие из берлог медведи.

Еще в середине апреля мы писали, что вблизи российско-финской границы были замечены следы царей леса. А теперь на трассе Кандалакша-Умба заметили медвежат. По сообщению туристско-информационного центра Кандалакши, малышей видели 28 апреля.

Северян призывают быть очень осторожными. Ведь время сейчас голодное - в лесу нет ни ягод, ни грибов. И медведи ищут пропитание вблизи людей. В том числе у городов и туристических стоянок. Медвежат, как бы они не выглядели мило, нельзя кормить. Ведь где-то рядом, скорее всего, бродит их мама, которая без раздумий кинется на человека, защищая потомство.

К слову, еще один признак весны - прилетевшие в Мурманскую область лебеди. Северянин Александр Паньков сфотографировал белоснежную стаю тоже вблизи Кандалакши.

Лебедей заметили вблизи Кандалакши. Фото: Александр Паньков

ИСТОЧНИК KP.RU