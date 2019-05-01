Трое осужденных наводят порядок на одной из улиц Мурманска
Желающих примерить на себя форму дворника и помахать метлой немного, а дворы и улицы убирать надо. Тем более, что чистота в городах и поселках Кольского полуострова находится на особом контроле у врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
- Руководство мурманской колонии строгого режима №17 подписало договор с Управлением дорожного хозяйства столицы Заполярья, по которому осужденные участка колонии-поселения будут привлекаться к оплачиваемым работам по благоустройству города, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.
Пока наводить чистоту и порядок в городе вышли трое поселенцев. Трудятся они на одной из улиц Мурманска. Убрать после зимы им предстоит около 1250 квадратных метров. Работодатель обеспечил новых сотрудников спецодеждой и инвентарем.
- Разумеется, работают осужденные под контролем сотрудника ИК-17 и угрозы для общества не представляют. Нареканий к новым сотрудником у Управления дорожного хозяйства нет, - отмечают в ведомстве.
Кстати, для заполярного УФСИН это не первый такой опыт. Уже второй год подряд по муниципальным контрактам трудятся подопечные колонии-поселения №20 в Зеленоборском. Осужденные спиливают деревья, угрожающие безопасности людей, благоустраивают территорию культурных объектов, выполняют работы по техническому обслуживанию и содержанию детских игровых и спортивных площадок поселка.
В Мурманске тоже рассматривают вопрос, чтобы привлечь большее количество поселенцев и расширить площадь их деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU