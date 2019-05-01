Трое осужденных наводят порядок на одной из улиц Мурманска

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-01T12:13:42+03:00

Новых сотрудников на предприятии обеспечили спецодеждой и инвентарем. Фото: УФСИН по Мурманской области

У Управления дорожного хозяйства претензий к новым рабочим нет

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Желающих примерить на себя форму дворника и помахать метлой немного, а дворы и улицы убирать надо. Тем более, что чистота в городах и поселках Кольского полуострова находится на особом контроле у врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Руководство мурманской колонии строгого режима №17 подписало договор с Управлением дорожного хозяйства столицы Заполярья, по которому осужденные участка колонии-поселения будут привлекаться к оплачиваемым работам по благоустройству города, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Пока наводить чистоту и порядок в городе вышли трое поселенцев. Трудятся они на одной из улиц Мурманска. Убрать после зимы им предстоит около 1250 квадратных метров. Работодатель обеспечил новых сотрудников спецодеждой и инвентарем.

- Разумеется, работают осужденные под контролем сотрудника ИК-17 и угрозы для общества не представляют. Нареканий к новым сотрудником у Управления дорожного хозяйства нет, - отмечают в ведомстве.

Кстати, для заполярного УФСИН это не первый такой опыт. Уже второй год подряд по муниципальным контрактам трудятся подопечные колонии-поселения №20 в Зеленоборском. Осужденные спиливают деревья, угрожающие безопасности людей, благоустраивают территорию культурных объектов, выполняют работы по техническому обслуживанию и содержанию детских игровых и спортивных площадок поселка.

В Мурманске тоже рассматривают вопрос, чтобы привлечь большее количество поселенцев и расширить площадь их деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU