2019-04-30T17:53:38+03:00
Происшествия

В Апатитах 67-летний дедушка ударил в лицо учительницу

Пьяный пенсионер задирал прохожих и орал матом на всю улицу, а пострадавшая северянка пыталась его вразумить
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Иван ВИСЛОВ
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«Стыдно, батька, в твои-то годы так безобразничать!» Эта фраза из Даниила Хармса как нельзя лучше подходит к очередному происшествию в Мурманской области. В Апатитах пожилой мужчина выпил лишнего и закатил скандал прямо на улице.

Когда пенсионеру сделали замечание, тот еще сильнее разозлился и распустил руки. В итоге агрессивный дедушка не только навлек «позор на свои седины», но и заработал уголовное дело. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Утром 29 апреля нетрезвый мужчина устроился на крыльце школы. Пожилой северянин хамил прохожим и нецензурно бранился. Молодая учительница попыталась унять пенсионера, но безуспешно. В ответ на замечание старик ударил женщину кулаком в лицо. Сотрудники общеобразовательного учреждения вызвали охрану.

- Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали дебошира, после чего доставили его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Теперь 67-летнего апатитчанина будут судить за побои. Северянин имеет все шансы провести в колонии ближайшие 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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