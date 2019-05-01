ФСБ опубликовала видео с задержанием мошенника на мурманском вокзале

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-01T11:47:47+03:00

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Каждый хоть раз, да попадался на удочку интернет-проходимца. Большинство людей вовремя «срываются с крючка», заподозрив неладное, и правильно делают. А другие верят и теряют целое состояние из-за бессовестных мошенников.

Ложные объявления на «авито», фишинговые сайты, просьбы одолжить денег в соцсети - это еще не полный список подлых уловок, к которым прибегают компьютерные мошенники. Порой кажется, что это какие-то неуловимые существа, но сегодняшний случай в Мурманской области дает надежду на лучшее.

В столице Заполярья задержали мужчину, который подозревается в таком преступлении. Мурманчанина долго выслеживали, и наконец вооруженные сотрудники ФСБ задержали его на городском вокзале. Произошло это на нижней площадке, откуда отходят междугородние автобусы. В ходе задержания 46-летнему северянину в синей куртке сковали руки и уложили лицом в асфальт.

- По версии следствия, подозреваемый организовал преступную деятельность на территории Мурманской области по хищению денежных средств у граждан с использованием информационных технологий, - извещает пресс-служба ФСБ России по Мурманской области.

К сожалению, все подробности мошеннической схемы пока неизвестны. Их обещают разгласить в ближайшее время, по мере продвижения уголовного дела. Мурманчанин рискует попасть в колонию на срок до шести лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706291" frameborder="0"></iframe> На мурманском вокзале повязали компьютерного мошенника.Автор: пресс-служба ФСБ по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU