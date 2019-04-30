2019-04-30T20:44:04+03:00
Общество

Военные обещали достать и восстановить унесенный паводком мост в Шонгуе

Но демонтируют его остатки, а вот забота о новой переправе ляжет на плечи чиновников
Мария ПАШЕНКОВА
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Мост через реку в Шонгуе буквально разорвало на части ледоходом. Фото: Алексей МкртчянМост через реку в Шонгуе буквально разорвало на части ледоходом. Фото: Алексей Мкртчян
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Был мост в Шонгуе, да сплыл из-за паводка. Понтонная переправа была в последние месяцы единственной возможностью жителей поселка добраться на левый берег. Официально там прописаны только два человека, хотя на деле дачников гораздо больше.

Мост военные строили для себя, но потом вошли в положении местных жителей и отдали его в безмозмездное пользование, пока не будет построена основная переправа. Только природа досадила - паводок смыл понтонное сооружение.

30 апреля в Шонгуе на печальное зрелище своими главами посмотрели командующий Северным флотом Николай Евменов и глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

- Наши части материально-технического обеспечения после первых майских праздников приступят к демонтажу остатков моста. Военнослужащих в часть на левом берегу будут доставлять автобусами от станции "Магнетиты", - сообщили "КП" на Северном флоте.

К слову, 29 мая истечет срок действия договора между военными и чиновниками на пользование мостом. Но...

- Командующий Северным флотом поручил военнослужащим достать металлическую конструкцию из реки. Далее военным предстоит разобрать малый автодорожный разборный мост, провести его дефектацию и ремонт. Работы будут проведены до середины мая, - рассказали в администрации Кольского района. - Администрации Кильдинстроя поручено проработать возможность расселения жителей трех частных домов с левой стороны поселка.

Напомним, в этом году должна быть разработана документация по восстановлению основного моста. В прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено порядка 4,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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