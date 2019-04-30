Капитан-взяточник получил 9 лет за неотремонтированные корабли Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-30T16:45:14+03:00

Подлодки и корабли Северного флота время от времени нуждаются в ремонте. Но из-за хищений в сфере "оборонки" получили его далеко не все объекты... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кирилл Хлыстов попал на скамью подсудимых из-за махинаций на ниве Гособоронзаказа, в результате которых пострадал Северный флот

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Хищения на хлебной ниве «оборонки» - дело не новое. Наверняка еще древние римляне развлекались такой игрой. Схема проста до безобразия: военные дают бюджетные деньги частной компании на ремонт или строительство для своих нужд. А компания взамен выдает «филькину грамоту» о якобы проделанных трудах, хотя на объекте «и конь не валялся».

Махинация происходит по взаимной договоренности обеих сторон, и государственные денежки оседают у них в карманах. А чтобы коррупционная машина идеально работала, все контролирующие «шестеренки» смазывают взятками. Примерно так происходило и в нашем случае. Пострадал в итоге главный оборонительный форпост Мурманской области - Северный флот...

- Капитан третьего ранга Кирилл Хлыстов, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях. В том числе, на атомной подводной лодке «Даниил Московский», - сообщает издание «Коммерсант».

Капитан, запятнавший честь мундира, получил 9 лет колонии строгого режима. Приговор прозвучал в московском гарнизонном суде.

Махинации проворачивались через подставные фирмы, а также компанию «Новик». Сказать, что предприятие впервые попадает в скандальную историю, связанную с гособоронзаказом, значит грубо приуменьшить. Неприятные эпизоды бывали и ранее.

Эксперты связывают компанию «Новик» с именем одного из депутатов мурманской областной думы. Несмотря на многочисленные проверки в адрес парламентария, доказать его причастность к хищениям не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU