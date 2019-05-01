«Легенды северного ветра»: Московская художница привезет в Мурманск выставку по мотивам путешествия по Заполярью

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-01T08:28:57+03:00

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Хрупкую девушку, рисующую «Дневник путешествий» по необъятной России в стиле комиксов, в Мурманске заметили полтора года назад. За это время художница из Москвы Варвара Леднева еще на раз приезжала не только в саму столицу Заполярья, но и успела побывать в Хибинах и Кандалакши. Разумеется, отразив свои незабываемые впечатления в акварелях. Их-то она и представит на своей выставке «Легенды северного ветра», которая откроется 5 мая в 12:00 в информационном интеллект-центре на улице Генерала Фролова, 4/6 в Мурманске.

- Мурманск – сейчас один из самых любимых городов. С ним связаны мои самые глобальные творческие темы, очень нравится здесь бывать. В этом городе у меня уже много друзей, - говорит Варвара Леднева.

В столицу Заполярья художница привезет 16 картин по мотивам своих путешествий по Кольскому полуострову и принты с первыми нарисованными сказками из нового проекта. Кроме того, девушка вместе с братом Антонием устроит авторский мастер-класс по бумажной инженерии «Северные мореходы».

Но еще до открытия экспозиции Варвара планирует попутешествовать по Заполярью и провести творческую встречу, которая состоится 1 мая в 17:00 в «Серенити Комикс», что в ТЦ «Русь» на улице Книповича, 5 в Мурманске. Приходите! Не пожалеете!

ИСТОЧНИК KP.RU