2019-04-30T15:42:21+03:00
Общество

У 17-летней красавицы из Апатитов нашли раковую опухоль размером в 19 сантиметров

Врачи боролись с онкологией лимфатической системы, но случился рецедив
Мария ПАШЕНКОВА
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Виталии Кизеевой нужна ваша поддержка. Фото: соцсетиВиталии Кизеевой нужна ваша поддержка. Фото: соцсети
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17 лет - золотое и волнительное время, когда пора думать о выпускных экзаменах, выборе вуза, многие начинают строить отношения. Но у Виталии Кизеевой из Апатитов другой повод для тревог. Год назад во время флюорографии у нее нашли новообразование.

В срочном порядке девушку отправили в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, где врачи поставили диагноз - Лимфома Ходжкина или рак лимфатической системы. Опухоль была в размере 19 сантиметров! Это сложное и опасное заболевание.

- В больнице мы провели долгих три месяца, за это время Виталии было сделано три блока химиотерапии, четвертый блок был сделан уже в Мурманске, - рассказывает мама Виталии. - В декабре 2018 года мы вновь приехали в больницу им. Дмитрия Рогачева для прохождения онкоскрининга. Нас порадовали хорошими новостями: раковые клетки были убиты, а опухоль уменьшилась до 11 см. В апреле 2019 года на плановом обследовании порадовать нас было нечем - рецидив. Это значит, что все сделанное ранее (биопсия, химиотерапия) нам предстоит пережить вновь.

Как это часто бывает, для спасения красавицы нужны немаленькие деньги. Большая часть лечения идет за счет средств ОМС, но семья будет тратиться на транспортировку девушки в Москву, аренду квартиры, где будет жить во время всех процедур, а также платные услуги. Деньги для Виталии собирает фонд помощи детям "Наше будущее".

ИСТОЧНИК KP.RU

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