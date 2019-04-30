приедьАндрей: Известный телеведущий исполнил мечту мурманских пожарных и поздравил их с юбилеем

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-30T16:09:30+03:00

Андрей Малахов сказал, что приглашение было неожиданным, и не ответить на него он не мог [видео]

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30 апреля заполярные огнеборцы отмечают сразу два юбилея: 370-летие пожарной охраны и 100-летие службы на Мурмане. А это значит, что сегодня и должна была состояться кульминация флешмоба #приедьАндрей, который запустили в региональном МЧС еще в январе. Ради того, чтобы на праздник приехал известный телеведущий Андрей Малахов, в ведомстве сняли два клипа. Но интригу о визите желанного гостя хранили до самого конца.

Когда ведущий праздничного концерта заикнулся, что за сценой своего выхода ждет Андрей, его напарница сначала подумала на врио губернатора Мурманской области, который уже выступил, потом на главу администрации столицы Заполярья Андрея Сысоева, который не смог приехать. Но когда из-за кулис Мурманской областной филармонии вышел Андрей Малахов, зал взорвался аплодисментами. Мечта целого ведомства исполнилась.

- Это было самое неожиданно приглашение на праздник. Флешмоб не оставил равнодушным ни меня, ни мой коллектив, - признался шоумен. – Огромное спасибо за вашу фантазию, за ваш самоотверженный труд. Вы лицом к лицу сталкиваетесь с опасностью, рискуете жизнью. Это очень важно! Я желаю, чтобы ваш труд был оценен не только в канун праздника. Здоровья вам и вашим семьям. С праздником!

С утра Андрей Малахов был в Апатитах, где поздравил с праздником сотрудников местной пожарной части, а потом направился в Мурманск. Прямо со сцены шоумен пообещал, что после завершения официальной части пообщаться и сделать с ним селфи сможет каждый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706288" frameborder="0"></iframe> Андрей Малахов рассказал, почему принял приглашение мурманских пожарных.Автор: Пресс-служба МЧС по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU