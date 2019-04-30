Мурманские шахматисты вновь вернулись с первенства России без медалей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-30T12:10:21+03:00

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Не везет, так не везет. Еще в конце ноября жители Мурманской области искренне радовались за восходящую звездочку шахматного небосклона Ирину Полято, которая завоевала все золото первенства Северо-Запада. Но с наступлением 2019 года удача отвернулась не только от северянки, но и, кажется, от всей сборной. Напомним, в Париже на ChessMates юные шахматисты тоже выступили далеко не блестяще, заняв только пятое место в рейтинге. Собственно говоря, примерно такой же результат они показали и на первенстве России, которое прошло в апреле в Сочи.

- Это было пятый чемпионат страны в спортивной карьере Ирины, и он оказался самым психологически напряженным для нее. И в рапиде (быстрые шахматы – Ред.), и в классических шахматах, и в блице ей не хватало буквально полочка. Причин такого обидного проигрыша две недостаток опыта и ответственность – ведь он нее как от двукратной чемпионки России и многократной абсолютной победительницы Северо-Запада во всех дисциплинах ждут такого же высокого результата, - рассказывает отец Ирины Александр Полято. - Ира – очень упорный игрок с большими будущим и крепким северным характером. И она способна подтвердить свои чемпионские амбиции, что, надеемся, увидим позднее.

Выше всех в сборной Мурманской области смог подняться лишь Александр Катаев, который в блице занял четвертую строчку турнирной таблицы. Уже второй чемпионат мира пройдет без северян, но надеемся, что следующий сезон станет для них более удачным.

ИСТОЧНИК KP.RU