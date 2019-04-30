В Мурманске 41-летнего мстителя-поджигателя упекли в колонию на 3 года

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-30T11:09:26+03:00

Тот самый момент поджога мурманских гаражей. Видно, как мужчина наклоняется и бросает ветошь, пропитанную бензином... Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Мужчина уничтожил несколько гаражей, подпалив их с помощью горючей смеси

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Принято считать, что это опасное блюдо подают холодным. Но житель областного центра посчитал иначе. Месть она подал... горячей, даже слишком горячей. Житель Мурманска устроил поджог, чтобы отомстить своим врагам. Летом 2017 года северянин поджег несколько гаражей на улице Набережной.

Ущерб страшный, исчисляется сотнями тысяч. На днях завершилось судебное заседание по этому громкому делу. Пироман жестоко поплатился за свой поступок. Ближайшие 3 года он проведет в колонии

- В судебном заседании мужчина в полном объеме не признал вину в совершении инкриминируемого преступления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Это неудивительно: мужчина избрал позицию полного отрицания еще на этапе предварительного следствия. Тем не менее, у Фемиды нет сомнений, что именно мурманчанин замешан в этой истории. Имеется целый ряд доказательств, в том числе, запись с камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, мститель-поджигатель использовал пропитанную горючим стружку.

Помимо отсидки, мужчина получил еще одно суровое наказание. Ему придется возместить материальный ущерб. Гражданские иски потянули, в целом, на 375 тысяч рублей. Стоит отметить, что изначально называлась гораздо большая сумма ущерба, порядка 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU