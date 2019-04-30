«Спасибо вам, ребята!»: Девушки МЧС по Мурманской области поздравил своих коллег с Днем пожарной охраны музыкальным клипом

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-30T10:15:37+03:00

К поздравлению со 100-летием пожарнйо охраны на Мурмане девушку из спасательного ведомства как всегда подошли креативно. Фото: МЧС по Мурманской области

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30 апреля – особый день для всех сотрудников спасательного ведомства, которые готовы прийти на помощь в любое время суток. Сегодня пожарная охрана России отмечает 370-летие со дня своего образования. Но для Мурманской области юбилей еще более значим, поскольку служба огнеборцев в Заполярье отмечает свой первый вековой юбилей.

- История пожарного дела хранит множество примеров отваги, мужества и самоотверженности. Сотрудники пожарной охраны достойно продолжают традиции, заложенные ветеранами и героями пожарного дела. Мы всегда будет помнить наших товарищей, погибших при исполнении служебного долга, отдавших свою жизнь ради спасения других. Сегодня как и всегда важнейшей задачей является предупреждение и тушение пожаров, спасение людей и объектов экономики. Благодарю всех сотрудников пожарной охраны за добросовестную работу и профессионализм! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и сухих рукавов, - поздравил с юбилеем огнеборцов глава МЧС России Евгений Зиничев.

В мурманском спасательном ведомстве поздравления для мужского состава, на плечах которого лежит вся тяжесть борьбы с огнем и спасения людей, подготовили девушки. Как всегда к столь важному делу дамы из регионального МЧС подошли максимально креативно и порадовали коллег музыкальным видеоклипом.

- Спасибо вам, ребята, за ночи и за дни! За то, что там вы рядом, где тревожные огни. Спасибо вам, ребята! И то, что мы вас ждем, вам помогает справиться с огнем! – хором спела прекрасная половина спасательного ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706173" frameborder="0"></iframe> Девушки из МЧС по Мурманской области сняли музыкальный клип для огнеборцев.Креатив сотрудников главного управления МЧС по Мурманской области как всегда на высоте. На этот раз музыкальный клип девушки из спасательного ведомства посвятили 100-летию пожарной охраны на Мурмане и поздравлии коллег-мужчин с праздником. Автор: МЧС по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU