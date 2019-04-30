«Мой любимый тренер»: В Мурмашах простятся с легендой заполярного волейбола Станиславом Мозговым

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-30T09:14:52+03:00

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В страстную пятницу – в самый грустный день для православных не стало легенды заполярного волейбола, заслуженного тренера России Станислава Мозгова. Ему было 80 лет.

Вместе с ним ушла целя эпоха. За годы своей работы он воспитал ни одну сотню прекрасных волейболисток, которые всегда и везде были первыми, год от года показывая прекрасные результаты. Станислав Алексеевич всегда отличался требовательностью, бесконечной жизнерадостностью и любовью к своим воспитанницам.

- Сегодня я потеряла своего Сав Сеича, который сделал из меня человека. Станислав Алексеевич, спасибо вам! Вы для меня дедушка. Вы не любили, что я вас так называю. Простите меня за все. Я вас очень люблю! Мне и всем нам будет не хватать вашей бесценной нежной бороды. Вы всегда с нами! Вечная память моему Мозгову Станиславу Алексеевичу, - говорит одна из воспитанниц великого тренера Евгения Костенко.

Смерть Станислава Алексеевича стал болью для сотен жителей Мурмашей. Это невосполнимая утрата для поселка и всего волейбола Мурманской облатки и России.

Прощание со Станиславом Мозговым пройдет сегодня, 30 апреля. В 10:30 – в морге БСО по адресу: Мурманск, Радищева, 29, в 11:30 – около дома №12 по улице Советской в Мурмашах. В 12:00 пройдет отпевание в Екатерининской церкви в Мурашах. В 14:00 в санатории «Лапландия» будет организован прощальный обед.

В сердцах северян он навсегда останется улыбающимся и неунывающим Станиславом Алексеевичем! Вечная память!

ИСТОЧНИК KP.RU