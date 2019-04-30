2019-04-30T13:13:08+03:00
Происшествия

Мурманчанка просила знакомых брать кредиты, чтобы якобы организовать концерты российских звезд

Хозяйка турфирмы выманила 9 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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30-летняя мурманчанка выманила у коллег почти 8 миллионов рублей, а еще миллион - у клиентов.30-летняя мурманчанка выманила у коллег почти 8 миллионов рублей, а еще миллион - у клиентов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Аппетит 30-летней мурманчанки, против которой завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупом размере, поражает. Женщина придумала разные схемы ради обогащения.

Так, она руководила турфирмой и обманула пятерых своих клиентов. Те приходили к ней за путевкой, перечисляли деньги, а потом не видели ни их, ни отпуска. Таким образом мурманчанка присвоила миллион рублей.

Также у своих близких и коллег она занимала деньги якобы на решение финансовых проблем. Для этого она просила своих жертв взять кредит в банке, по которому обязалась платить. Причем женщина, действительно, вносила первые платежи, а потом забывала о них. В какой-то момент она взялась за организацию концертов российских звезд в Мурманске. И опять у своего окружения стала требовать деньги.

- Для облегчения получения кредита северянка, используя свое служебное положение, изготавливала справки о завышенных суммах дохода подчиненными сотрудниками. Четырем мурманчанам причинен материальный ущерб в размере 7,7 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Сейчас директору туристической фирмы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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