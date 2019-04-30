Колбаска с крабами: под Оленегорском задержали партию в 356 клешней на миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-30T10:48:59+03:00

В Мурманской области перевозчики незаконно добытого краба спрятали его среди коробок с колбасой. Фото: пресс-служба МВД России

Для отвода глаз нелегальный груз перевозили в одной фуре с разрешенным [видео]

Изменить размер текста: A A

Везунчики, которые пробовали это кушанье, называют это лучшим моментом своей жизни. С восторгом они рассказывают про божественный вкус этого чудесного лакомства. Камчатский краб - самый, наверное, сочный и питательный деликатес во всем Баренцевом море.

Крабы пользуются громадным спросом на рынке и приносят хороший доход. Браконьеры добывают их ударными темпами, махнув «клешней» на риски и запреты. На днях в Мурманской области вновь задержали нелегальную партию деликатеса. Случай оказался настолько громким, что дошел до Москвы. Сыграли свою роль как хитрость перевозчиков, так и огромный ущерб.

- В районе города Оленегорска сотрудниками ГИБДД был остановлен большегрузный автомобиль. Водитель на просьбу сотрудников предъявить документы на перевозимый груз предоставил документацию на готовые колбасные изделия. У сотрудников полиции вызвало подозрение поведение мужчины, и они попросили его открыть прицеп, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Внутри действительно оказались коробки с обычной, «вульгарной» колбасой. Казалось бы, все в порядке, но полицейские решили осмотреть содержимое фуры до самого хвоста. За свое усердие они были вознаграждены интересной находкой. Это были коробки с тщательно упакованными конечностями краба: 356 свежайших клешней. Вот почему так занервничал водитель при виде полицейских...

Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства. Отмечается, что биоресурсам причинен ущерб на общую сумму 1 миллион рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706066" frameborder="0"></iframe> В Мурманской области браконьерского краба спрятали в колбасе.Автор: пресс-служба МВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU