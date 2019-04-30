2019-04-30T10:48:59+03:00
Происшествия

Колбаска с крабами: под Оленегорском задержали партию в 356 клешней на миллион рублей

Для отвода глаз нелегальный груз перевозили в одной фуре с разрешенным [видео]
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мурманской области перевозчики незаконно добытого краба спрятали его среди коробок с колбасой. Фото: пресс-служба МВД РоссииВ Мурманской области перевозчики незаконно добытого краба спрятали его среди коробок с колбасой. Фото: пресс-служба МВД России
Изменить размер текста:

Везунчики, которые пробовали это кушанье, называют это лучшим моментом своей жизни. С восторгом они рассказывают про божественный вкус этого чудесного лакомства. Камчатский краб - самый, наверное, сочный и питательный деликатес во всем Баренцевом море.

Крабы пользуются громадным спросом на рынке и приносят хороший доход. Браконьеры добывают их ударными темпами, махнув «клешней» на риски и запреты. На днях в Мурманской области вновь задержали нелегальную партию деликатеса. Случай оказался настолько громким, что дошел до Москвы. Сыграли свою роль как хитрость перевозчиков, так и огромный ущерб.

- В районе города Оленегорска сотрудниками ГИБДД был остановлен большегрузный автомобиль. Водитель на просьбу сотрудников предъявить документы на перевозимый груз предоставил документацию на готовые колбасные изделия. У сотрудников полиции вызвало подозрение поведение мужчины, и они попросили его открыть прицеп, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Внутри действительно оказались коробки с обычной, «вульгарной» колбасой. Казалось бы, все в порядке, но полицейские решили осмотреть содержимое фуры до самого хвоста. За свое усердие они были вознаграждены интересной находкой. Это были коробки с тщательно упакованными конечностями краба: 356 свежайших клешней. Вот почему так занервничал водитель при виде полицейских...

Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства. Отмечается, что биоресурсам причинен ущерб на общую сумму 1 миллион рублей.

В Мурманской области браконьерского краба спрятали в колбасе.Автор: пресс-служба МВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманские шахматисты вновь вернулись с первенства России без медалей
Банда, похитившая Александра Бачурихина в Мурманске ради 80 миллионов рублей, идет под суд
В Мурманске 41-летнего мстителя-поджигателя упекли в колонию на 3 года
«Спасибо вам, ребята!»: Девушки МЧС по Мурманской области поздравил своих коллег с Днем пожарной охраны музыкальным клипом
29-летний "террорист" из Московской области, задержавший мурманский самолет, отделался штрафом
«Мой любимый тренер»: В Мурмашах простятся с легендой заполярного волейбола Станиславом Мозговым
Мурманские знатоки оказались в двух шагах от победы на "Брейн-ринге" НТВ
В Мурманской области гадюки продвигаются дальше на север
У берегов Норвегии рыбаки встретили белуху с видеокамерой
В Мончегорске заядлый алководитель на Peugeot попался благодаря прохожим
В Мурманской области муниципалитеты не успевают в срок заключить контракты по благоустройству городской среды
Рысь в Кировске, которую разорвали собаки, напугали люди с телефонами
Жители Мурманской области задолжали по ипотеке 35,5 миллиарда рублей
Жители Мурманска покатаются на «троллейбусе Победы»
Проекты по благоустройству Кандалакши и Оленегорска, не победившие на федеральном конкурсе, профинансируют из областного бюджета
Житель Кандалакши, оскорбив Росгвардию, получил 5 лет колонии за «старые грехи»
На горячую линию «Ровные дороги» в Мурманской области поступило 255 обращений
В Апатитах молодой парень встал на краю подоконника на 4-м этаже
Новый мост в Шонгуе сделают не раньше окончания паводка, а вход на старый заварят
В Мурмашах с рельсов сошли несколько товарных вагонов
В Мурманской области жители Вологды «набраконьерили» 400 рыб на 120 тысяч рублей
В Кировске бездомные собаки загрызли маленькую рысь
В Мурманске перекресток на проспекте Кольском не поделили две иномарки, водители которых проехали на красный