В Мурманской области муниципалитеты не успевают в срок заключить контракты по благоустройству городской среды

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-29T17:06:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 29 апреля врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ввел новую традицию на еженедельных оперативных совещаниях – обсуждение реализации национальных проектов. В этот раз речь шла о «Жилье и городской среде».

- В этом году в национальном проекте участвуют 30 муниципалитетов и пять небольших поселений. Планируется благоустроить 49 дворовых территорий и 44 общественных пространства на общую сумму 512 миллионов рублей. Кроме того, Мурманск в рамках своей муниципальной программы вкладывает дополнительно 182 миллиона рублей. Также дополнительно получит 85 миллионов рублей Полярные Зори благодаря прошлогодней победе на всероссийском конкурсе, - браво отрапортовал вице-губернатор Евгений Никора.

А дальше все оказалось грустно. Муниципалитеты тотально не укладываются в сроки по заключению контрактов. Так по дворовым территориям подписано всего 15 договоров по 18 объектам, а ведь до дэдлайна осталось всего два дня. По общественным пространствам эта цифра еще меньше - пять контрактов, правда, и время еще есть до 1 июля. Однако тут Андрей Чибис попросил не обольщаться и все вопросы с документами уладить на месяц раньше, чтобы успеть к 1 сентября закончить работы.

- Срывать сроки не допустимо. Проанализировать причины происходящего и привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших это, как в правительстве, так и в муниципалитетах, - осерчал Андрей Владимирович.

В следующий понедельник на «оперативке» обсудят реализацию нацпроектам по безопасным дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU