В Мончегорске заядлый алководитель на Peugeot попался благодаря прохожим

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-29T17:27:26+03:00

Пьяный житель Мончегорска колесил на иномарке, не имея водительских прав. Их уже давно отобрали... [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Когда автомобиль заносит, а колеса выписывают затейливые восьмерки, стороннему наблюдателю все ясно. Либо сидящему за рулем человеку плохо, либо, наоборот, слишком хорошо. Чаще, конечно, второй вариант: за рулем неуправляемого автомобиля сидит крепко поддатый нарушитель.

Так и произошло 28 апреля в Мончегорске. Местные жители вовремя пожаловались на пьяного водителя. В результате удалось избежать трагедий, которые неразрывно связаны с алковождением.

- Вечером в дежурную часть мончегорской полиции обратились бдительные граждане, которые сообщили, что в районе улицы Ленинградская набережная по проезжей части хаотично двигается автомобиль марки «Пежо», водитель которого может находиться в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Мурманской области.

Автолюбитель не знал, что его машину объявили в розыск, поэтому притормозил совсем неподалеку, в районе дома №34. Мончегорец сидел в салоне и беседовал со своим нетрезвым приятелем в салоне Peugeot, когда нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Заметив росгвардейцев водитель попытался удрать, но безуспешно. Будучи пьяным, да еще и в такой стрессовой ситуации, мужчина просто не сумел завести двигатель.

Как оказалось, мончегорец водил без прав. Важный документ у мужчины отняли уже давно, когда его впервые задержали за рулем «подшофе». Повторно пойманный на алковождении северянин ответит по уголовной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU