2019-04-29T16:41:49+03:00
Происшествия

Житель Кандалакши, оскорбив Росгвардию, получил 5 лет колонии за «старые грехи»

Забористая матерщина сделала свое дело - мужчине припомнили все 4 непогашенные судимости
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области мужчина получил почти 6 лет колонии, нарушив регламент условной судимости.В Мурманской области мужчина получил почти 6 лет колонии, нарушив регламент условной судимости.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Казалось бы, условный срок должен удержать человека от будущих проступков. Но иногда все происходит в точности до наоборот. В отдельных случаях осужденный начинает буянить еще сильнее.

Мужчина из Кандалакши умудрился к 50-ти годам совершить как минимум 4 преступления, в том числе кражи и оборот боеприпасов. Но при этом северянину повезло - отделался условным сроком. Глядишь, кандалакшанин вообще не попал бы за колючую проволоку, если бы ни одно пикантное происшествие. Недавно мужчина оскорбил представителей силовых структур, подорвав тем самым свой «кредит доверия». Вот как это случилось...

- В ночное время в одну из квартир города Кандалакши прибыл наряд полиции в составе сотрудников Росгвардии. Находившаяся в квартире супруга виновного пояснила, что последний, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, вел себя агрессивно и применял в отношении нее насилие, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

Северянин потребовал, чтобы люди в форме убирались из его квартиры. Ну а когда силовики отказались выполнить его требование, прибег к обсценной лексике. Проще говоря, обложил матом сотрудников Росгвардии.

После этого чаша терпения правосудия переполнилась. Условный срок мужчине заменили реальным наказанием. За все 4 ранее доказанных преступления северянина отправили в колонию. Там мужчина проведет 5 лет и 7 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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