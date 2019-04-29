На горячую линию «Ровные дороги» в Мурманской области поступило 255 обращений

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-29T13:32:11+03:00

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Недели не прошло как правительство региона запустил горячую линию «Ровные дороги». Напомним, по телефону 8-800-23-46-051 (звонок бесплатный) каждый может сообщить о проблемах с дорожным покрытием, вскрывшихся после зимы. Разумеется, «Ровные дороги» пользуются популярностью у северян.

- С 24 апреля на горячую линию поступило 255 обращений от жителей области. Информацию обо всех поданных заявках можно увидеть на нашем сайте. Просьба к муниципалитетам, активно получающих сейчас заявки об обнаруженных ямах, контролировать ход ремонтных работ. Также мы надеемся, получать не только претензии, но и фотографии об устранении указанных ям, - обратился к муниципалитетам под занавес оперативного совещания в региональном правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

К слову, пока на сайте ведомства есть информация о жалобах только за два дня работы горячей линии. Не удивительно, что абсолютным лидером по количеству обращений стал Мурманск – самый крупный город на Кольском полуострове. Затем идет столица Северного флота с 14 заявками на ремонт дорог. По остальным населенным пунктам пока единичные обращения. Но самое главное, что графа «Информация об устранении», что называется, девственно чиста. То ли с оперативным реагированием на сигналы жителей у властей проблемы, тогда, правда, не понятно, зачем вообще открывали горячую линию, то ли ямы залатали, а руки сообщить о проделанной работе не дошли.

ИСТОЧНИК KP.RU