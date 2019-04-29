В Апатитах молодой парень встал на краю подоконника на 4-м этаже

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-29T12:53:09+03:00

Житель Апатитов был буквально в нескольких сантиметрах от падения. К счастью, все обошлось. Фото: Даша Виноградова

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Ни для кого не секрет, что запрещенные вещества меняют сознание. Спайсы, каннабиойды, галлюциногены и прочая отрава искажает чувство расстояния, придает опасное ощущение «полета». Из-за этого в России чуть ли не каждый месяц погибают молодые ребята - под действием наркотиков выскакивают из окна, как им кажется, навстречу полету, а по факту - навстречу смерти. В минувшее воскресенье подобная трагедия чуть не произошла в Мурманской области.

В Апатитах местные жители заметили что-то неладное, проходя мимо дома №21 по улице Северной. Присмотревшись, люди с ужасом поняли, что в окне 5-этажки маячит человеческая фигура. На самом краю подоконника балансирует молодой парень.

- В полицию поступило сообщение, что молодой человек выбрасывает личные вещи из окна. На место прибыли сотрудники полиции (к тому времени молодой человек уже гулял по подоконнику) и затащили его обратно в комнату, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

На видео хорошо просматривается решающий момент, как юного северянина буквально сдергивают с подоконника. Таким образом его уберегли от падения с 4-го этажа.

- По предварительным данным, герой видео перебрал в свой 21-й день рождения неких сильнодействующих веществ, - сообщает группа «Типичные Апатиты».

Ближайшее время любитель ходить по подоконнику проведет в закрытом лечебном учреждении. Получается, на свой «день варенья», 28 апреля, парень получил главный подарок - жизнь.

Молодой парень из Апатитов балансирует на высоте 4-го этажа.Автор: Даша Виноградова

ИСТОЧНИК KP.RU