2019-04-29T11:43:33+03:00
Общество

В Мурманской области жители Вологды «набраконьерили» 400 рыб на 120 тысяч рублей

Друзья-приятели оборудовали сети на Умбозре, чтобы поохотиться за кумжой и сигами
Иван ПЕТРОВ
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Инспекция рыбнадзора выявила случай незаконного лова на Умбозере в Мурманской области. [снимок носит иллюстративный характер]Инспекция рыбнадзора выявила случай незаконного лова на Умбозере в Мурманской области. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Сергей АНДРЕЕВ
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Гости из средней полосы «сообразили на троих» в Заполярье. Речь, правда, идет не про выпивку и закуску, что обычно понимается под этим высказыванием, а про смежную деятельность. Рыбалку, причем, противозаконную.

Три приятеля с Вологодщины прибыли в Мурманскую область, чтобы побраконьерить. Для этого друзья выбрали Ловозерский район, где облюбовали кишащее рыбкой Умбозеро. Приятели не стали мелочиться и расставили на акватории водоема сразу 15 сетей.

Время от времени рыбаки проверяли эти ловушки, перемещаясь между ними на весельной лодке. Улов оказался хоть куда: 400 свежих озерных рыбок! Тут Вам и сиг, и палия, и кумжа - настоящее пиршество для ценителя водных биоресурсов. Однако насладиться богатым уловом вологодцам не удалось. О незаконной рыбаке узнали правоохранительные органы. На днях браконьеры предстали перед судом.

- Своими действиями они причинили ущерб на сумму более 120 тысяч рублей. В период предварительного расследования указанные лица признали свою вину и добровольно возместили ущерб, причиненный преступлением, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В итоге мужчины отделались относительно мягким наказанием: штраф по 30 тысяч рублей с каждого участника рыбалки. Получается, что гости из Вологды потеряли, в общей сложности, свыше 200 тысяч рублей из-за своего визита в Мурманскую область. Роковая рыбалка, кстати говоря, состоялась еще осенью 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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