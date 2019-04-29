Андрей Чибис: «Вывоз мусора из Умбы – вопрос санитарного благополучия»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-29T11:14:55+03:00

Врио губернатора Мурманской области потребовал уже к вечеру доложить о том, как и в какие сроки в Терском районе будут решать эту проблему

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Один из вопросов оперативного совещания в правительстве Заполярья под руководством врио главы региона Андрея Чибиса касался ролика «Умба тонет в мусоре», который набрал уже почти три тысячи просмотров, а значит, его автор Илья Биттенбиндер своей цели достиг – проблема сдвинется с мертвой точки.

В Терском районе наличие проблемы признали и посетовали на то, что администрация Умбы прекратила своих полномочия, передав их району. Но это же не объяснение, верно?

- В Умбе много неблагоустроенного жилого фонда – 49 домов, мусор с которых попадает в выгребные ямы. После того, как управляющая компания обанкротилась, они больше года не чистились. План по их уборке есть. Выполняться он будет за счет средств муниципалитета. Пока мы не успеваем это сделать ни физически, ни финансово. Также в ближайшее время мы определим новые контейнерные площадки, накопители для которых предоставит региональный оператор, и весь мусор вывезем, - попыталась оправдаться глава администрации Терского района Наталия Самойленко.

Также Наталия Александровна заметила, что люди возмущены, что Управление отходами берет с них деньги за вывоз мусора, в котором они буквально тонут.

- И справедливо возмущены, - отрезал Андрей Владимирович. - В кратчайшие сроки организовать вывоз мусора из Умбы. В конце концов, это вопрос санитарного благополучия поселка. Вечером доложить, как собираетесь решать эту проблему. Надеюсь, вы понимаете, что в частности такие сюжеты формируют репутацию Мурманской области в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU