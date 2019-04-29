Митрополит на покое Симон стал почетным настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-29T09:18:22+03:00

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Несмотря на то, что митрополит Симон ушел на покой, у православных Мурманской области еще будет шанс посетить службы с его участием. Напомним, в конце февраля стало известно, что на посту правящего архиерея Мурманской и Мончегорской митрополии владыку сменит его бывший пресс-секретарь, епископ Североморский и Умбский Митрофан, а владыка Симон возглавит митрополию в Орловской области. Однако на Орловщине он пробыл чуть больше месяца, а потом ушел на покой по состоянию здоровья и вернулся на ставший родным за годы службы Крайний Север.

- Мне, как правящему архиерею, необходимо было определить храм, где митрополит Симон будет причащаться и служить, и я посчитал, что храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле очень достойный, исторический и любимый нами. Думаю, что и владыке Симону будет приятно здесь служить и причащаться. Митрополит на покое Симон назначен почетным настоятелем Благовещенского храма, - сообщил о своем решении в Великий Четверг митрополит Митрофан.

Иерей Тарасий Лихина по-прежнему останется настоятелем Благовещенского храма, а владыка Симон будет сослужить и первенствовать на Богослужении по мере сил.

- Прошу оказывать ему почет и уважение, несмотря на то, что он больше не является вашим начальником, так как ушел на покой, - подчеркнул владыка Митрофан.

ИСТОЧНИК KP.RU