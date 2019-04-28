2019-04-28T13:49:55+03:00
Общество

В Мурманской области рыбаки терпят бедствие в районе Териберки

Двигатель резиновой лодки отказал; на место отправился морской координационно-спасательный отряд
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Сергей АНДРЕЕВ
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Желание выйти на промысел и охотничий азарт всегда сильнее, чем чувство страха. Да и сугубо экономические потребности еще никто не отменял. Вот и получается, что рыбаки из Мурманской области часто пускаются в плаванье на изношенных судах. Сложная погодная обстановка зачастую не принимается во внимание. Все это приводит к опасным происшествиям.

Вот и сегодня, 28 апреля, в Мурманской области произошло ЧП на промысле. Несколько рыбаков-любителей потерпели бедствие. К счастью, связь с берегом удалось наладить. Звонок в дежурно-диспетчерскую службу поступил около половины девятого утра. Северяне поведали диспетчеру о незавидной ситуации, в которую попали на небольшом промысловом судне. Как оказалось, подвела механика - забарахлила в самый неподходящий момент.

- Они рассказали, что у них заглох мотор на резиновой лодке. Случилось это в районе Териберки, на акватории залива, неподалеку от Гавриловских островов. Всего рыбаков трое. На место отправились сотрудники морского спасательно-координационного центра, - сообщили «КП» в единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

Если бы случай произошел в акватории Баренцева моря, то, скорее всего, оказание помощи легло бы на плечи пограничников. Недавно они выручили рыбаков, которые попали в гораздо худшую передрягу. Несчастных людей уносило в открытое море без мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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