Житель Умбы снял фильм про «мусорную катастрофу» в поселке

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-28T12:11:27+03:00

После этого непросто поверить в успех мусорной реформы в Мурманской области... Фото: Илья Биттенбиндер

Отбросы не вывозятся вовремя, а контейнеры раскрыты настежь; стихийные свалки устраивают как люди, так и животные [видео]

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Смена оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) произошла в Мурманской области недавно. Видимо, нужно время, чтобы мы заметили результат. Пока северяне не ощущают перемен к лучшему. Житель поселка Умба снял небольшой фильм, посвященный проблеме мусора в родном поселке.

Автор социальной короткометражки, Илья Биттенбиндер, ходит по дворам и показывает самые загрязненные участки. На первое место вышла огромная помойка на улице Дзержинского.

- Все с мусора попадает в почву. Он бытовой, то есть там по-минимуму каких-то серьезных химических отходов, но, тем не менее, это норма. В основном, это пищевые отходы, полиэтилен, какая-то бумага... И ветром все это разносится по всей территории, вплоть до залива, - поясняет умбчанин Илья Биттенбиндер.

Местные жители неоднократно убирали территорию возле своих домов. К своему ужасу, через пару дней они замечали на том же самом месте новые отбросы. Ветер постарался!

Местами стихийные свалки образуются из-за братьев наших меньших. Вороны, чайки и бездомные псы выуживают добычу из открытых контейнеров, а потом сваливают в кучу где-нибудь в лесополосе. И начинается «пир горой». Впрочем, виноваты в этих «животных» выходках опять-таки, люди. Что мешает оборудовать закрытые или закопанные в землю контейнеры?!

Коммунальщики берут с жителей Умбы плату за вывоз и обработку мусора по современным стандартам. При этом поселяне не получают ни того, ни другого. На юге области еще даже не построили современного полигона ТКО...

Житель Умбы снял документалку про мусорный коллапс в поселке.Автор: Илья Биттенбиндер

ИСТОЧНИК KP.RU