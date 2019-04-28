2019-04-28T11:24:21+03:00
Общество

В Мурманске перенесший инсульт инвалид чуть не замерз на улице

Сейчас в судьбе Михаила Лужина приняли участие социальные службы
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Пожилой мурманчанин-инвалид оказался выброшенным из пансионата и остался без крыши над головой. [снимок носит иллюстративный характер]Пожилой мурманчанин-инвалид оказался выброшенным из пансионата и остался без крыши над головой. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Коварная болезнь не щадит ни молодых, ни пожилых. Когда организм дает сбой, привычная жизнь разрушается в одно мгновение. Так случилось и с жителем Мурманска. Примерно 6 лет назад Михаил Лужин претерпел апоплексический удар.

После инсульта от прежней работы (водитель общественного транспорта) пришлось отказаться. Оставшись без денег мурманчанин попал в сложную жизненную ситуацию и проживать в своей квартире он больше не мог. Пришлось переселиться в пансионат.

Ходить после удара очень трудно, поэтому за минувшие годы мужчина несколько раз падал и получал серьезные травмы. Из-за переломов состояние Михаила ухудшилось и передвигается пожилой северянин с большим трудом, опираясь на костыли. Совсем недавно судьба нанесла мурманчанину очередной удар. Пансионат в поселке Зверосовхоз избавился от него.

- Мне подсунули документы, сказали, распишись. Я расписался. А потом оказалось, что это отказ от договора на пребывание. Участковый приехал и меня тут же оттуда, со второго этажа, спустили, - рассказал Михаил Лужин каналу «ТВ-21».

Кое-как добравшись до Мурманска, брошенный инвалид прикорнул на автобусной остановке. Постепенно мужчина стал замерзать, но, к счастью, его вовремя заметили сотрудники городского хостела. Михаил получил шанс на реабилитацию и постоянное проживание под крышей гостиницы. Сейчас этот вопрос решается в министерстве социального развития Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области рыбаки терпят бедствие в районе Териберки
Житель Умбы снял фильм про «мусорную катастрофу» в поселке
В Мурманской области за продажу вэйпов несовершеннолетним будут штрафовать на три тысячи рублей
В центре Мурманска мужчина в образе Иисуса Христа привязал себя к кресту
«Мурманск Молл» и «Северное Нагорное» эвакуируют
В Мурманске из окна 9-этажки женщина выкидывает вещи на припаркованные авто
Мурманчане отпраздновали День пожарной охраны: показательные выступления и выставка спецтехники
В Апатитах разгромили приют для животных, открывшийся в начале года
В Мурманске пса, которого хозяева привязали возле приюта, разорвали собаки
В Мурманской области уплыл мост через реку в Шонгуе
Сократить рекламу в кинотеатрах, начать наказывать за жестокое обращение с животными с 14 лет
Ученые Мурманской области обследуют участок, где нашли загадочный древнеславянский камень
Весенний сезон охоты в Мурманской области-2019: сроки, разрешения
В Мурманске 11-летний мальчик оказался подозреваемым в попытке поджечь дом
Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов принял в повестку дня вопрос о скандальном охотугодье
Житель Кандалакши получил «максималку» по обвинению в убийстве 81-летней женщины