В Мурманске перенесший инсульт инвалид чуть не замерз на улице

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-28T11:24:21+03:00

Пожилой мурманчанин-инвалид оказался выброшенным из пансионата и остался без крыши над головой. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Александр ГЛУЗ

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Коварная болезнь не щадит ни молодых, ни пожилых. Когда организм дает сбой, привычная жизнь разрушается в одно мгновение. Так случилось и с жителем Мурманска. Примерно 6 лет назад Михаил Лужин претерпел апоплексический удар.

После инсульта от прежней работы (водитель общественного транспорта) пришлось отказаться. Оставшись без денег мурманчанин попал в сложную жизненную ситуацию и проживать в своей квартире он больше не мог. Пришлось переселиться в пансионат.

Ходить после удара очень трудно, поэтому за минувшие годы мужчина несколько раз падал и получал серьезные травмы. Из-за переломов состояние Михаила ухудшилось и передвигается пожилой северянин с большим трудом, опираясь на костыли. Совсем недавно судьба нанесла мурманчанину очередной удар. Пансионат в поселке Зверосовхоз избавился от него.

- Мне подсунули документы, сказали, распишись. Я расписался. А потом оказалось, что это отказ от договора на пребывание. Участковый приехал и меня тут же оттуда, со второго этажа, спустили, - рассказал Михаил Лужин каналу «ТВ-21».

Кое-как добравшись до Мурманска, брошенный инвалид прикорнул на автобусной остановке. Постепенно мужчина стал замерзать, но, к счастью, его вовремя заметили сотрудники городского хостела. Михаил получил шанс на реабилитацию и постоянное проживание под крышей гостиницы. Сейчас этот вопрос решается в министерстве социального развития Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU