2019-04-28T10:28:48+03:00
Общество

В Мурманской области за продажу вэйпов несовершеннолетним будут штрафовать на три тысячи рублей

Депутаты регионального заксобрания поддержали инициативу прокуратуры Заполярья о запрете электронных сигарет
Елена МОЛОДЦОВА
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Теперь курить вэйпы в Мурманской области можно только несовершеннолетним.Теперь курить вэйпы в Мурманской области можно только несовершеннолетним.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На Кольском полуострове народные избранники услышали набат, который уже несколько лет бьют врачи: электронных системах доставки никотина и продуктов, которые не являются никотином, не менее опасны для здоровья чем традиционные табачные изделия. Напомним, прокуратура региона обратилась к депутатам Мурманской областной Думы с предложением запретить на территории Заполярья продажу несовершеннолетним, так называемых, вэйпов. И парламентарии охотно поддержали инициативу надзорного органа.

Законопроект приняли в первом же и окончательном чтении. Так что теперь лицам до 18 лет продавать вэйпы и жидкости для них в Мурманской области нельзя. В противном случае грозит административная ответственность. За продажу электронных сигарет несовершеннолетним предусмотрен штраф – для граждан до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до пяти тысяч, а для юридических лиц – до двадцати тысяч рублей.

К слову, если на желающих пренебречь этим законом эта сумма не остановят, то депутаты будут готовы увеличить сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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