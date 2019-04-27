2019-04-27T21:16:42+03:00
Общество

Мурманчане отпраздновали День пожарной охраны: показательные выступления и выставка спецтехники

В 2019 году исполняется 100 лет со дня образования на Кольском полуострове пожарной охраны [видео]
Анна СТЕПАНОВА
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В рамках празднования на Пяти Углах состоялось показательное выступление огнеборцев по ликвидации дорожно-транспортного происшествия.В рамках празднования на Пяти Углах состоялось показательное выступление огнеборцев по ликвидации дорожно-транспортного происшествия.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Сегодня вой сирен нарушил тишину выходного дня в самом центре Мурманска. Так ознаменовали открытие большого праздника - 100 лет назад на Кольском полуострове была образована пожарная охрана.

- Днем 27 апреля на Пяти Углах пожарные и спасатели провели показательные выступления: «Ликвидация ДТП» и «Пожар в квартире». Большой интерес у всех присутствующих также вызвала выставка техники и оборудования, стоящих на вооружении Мурманского пожарно-спасательного гарнизона, - рассказали в региональном МЧС.

Первая демонстрация сил и средств мурманских пожарных состоялась в 1938 году. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Первая демонстрация сил и средств мурманских пожарных состоялась в 1938 году.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Более того, 30 апреля свой профессиональный праздник отметят огнеборцы по всей стране.

В 2019 году исполняется 370 лет со дня создания пожарной охраны России. Специально к этой дате учреждена юбилейная медаль «100 лет пожарной охране Мурмана». Постановление об этом событии подписал врио губернатора Андрей Чибис. Ее будут вручать за добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей и вклад в развитие пожарной безопасности на Кольском севере.

- Находясь на круглосуточном дежурстве, пожарные первыми приходят к нам на помощь. Вы оберегаете наши дома, природу, спасаете наши жизни. Я благодарю вас за отвагу, мужество и самоотверженность, спасибо за преданность профессии,– поблагодарил на празднике сотрудников МЧС Андрей Владимирович.

Завершилось торжество парадом спецтехники по центральным улицам города.

Празднование 100-летия пожарной охраны на Мурмане.В честь круглой даты на центральной площади города 27 апреля состоялся праздник.Мария ПАШЕНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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