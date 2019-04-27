Мурманчане отпраздновали День пожарной охраны: показательные выступления и выставка спецтехники
Сегодня вой сирен нарушил тишину выходного дня в самом центре Мурманска. Так ознаменовали открытие большого праздника - 100 лет назад на Кольском полуострове была образована пожарная охрана.
- Днем 27 апреля на Пяти Углах пожарные и спасатели провели показательные выступления: «Ликвидация ДТП» и «Пожар в квартире». Большой интерес у всех присутствующих также вызвала выставка техники и оборудования, стоящих на вооружении Мурманского пожарно-спасательного гарнизона, - рассказали в региональном МЧС.
Первая демонстрация сил и средств мурманских пожарных состоялась в 1938 году.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Более того, 30 апреля свой профессиональный праздник отметят огнеборцы по всей стране.
В 2019 году исполняется 370 лет со дня создания пожарной охраны России. Специально к этой дате учреждена юбилейная медаль «100 лет пожарной охране Мурмана». Постановление об этом событии подписал врио губернатора Андрей Чибис. Ее будут вручать за добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей и вклад в развитие пожарной безопасности на Кольском севере.
- Находясь на круглосуточном дежурстве, пожарные первыми приходят к нам на помощь. Вы оберегаете наши дома, природу, спасаете наши жизни. Я благодарю вас за отвагу, мужество и самоотверженность, спасибо за преданность профессии,– поблагодарил на празднике сотрудников МЧС Андрей Владимирович.
Завершилось торжество парадом спецтехники по центральным улицам города.
Празднование 100-летия пожарной охраны на Мурмане.В честь круглой даты на центральной площади города 27 апреля состоялся праздник.Мария ПАШЕНКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU