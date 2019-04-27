2019-04-27T14:31:16+03:00
Происшествия

В Апатитах разгромили приют для животных, открывшийся в начале года

Неизвестные отвязали собак, некоторые из которых пропали
Светлана УФИМЦЕВА
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Собак содержали в здании бывшей птицефабрики у черты города. Фото: hibinform.ru.Собак содержали в здании бывшей птицефабрики у черты города. Фото: hibinform.ru.
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Прошедшей ночью в Апатитах разгромили собачий приют, открывшийся всего несколько месяцев назад. Речь идет о помещении бывшего птичника, которое пенсионерки Людмила Филиппова и Людмила Баскова арендуют у администрации. Помогали с обустройством 160 квадратных метров неравнодушные местные жители, но как, оказалось, есть и недоброжелатели, выбившие двери и разбившие окна приюта. Более того, неизвестные отвязали собак, и некоторых своих подопечных волонтеры ищут до сих пор.

Чтобы отыскать виновных в погроме, женщины обратились в полицию.

– Заявление поступило от арендатора помещения 26 апреля в 21.30 по телефону. Действительно, в помещении повреждены окна и двери, собаки были отвязаны. Похищены также топор и два фонарика. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов ведутся поиски злоумышленников, – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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