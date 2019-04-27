Сократить рекламу в кинотеатрах, начать наказывать за жестокое обращение с животными с 14 лет

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-27T18:46:55+03:00

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Сегодня, 27 апреля, в стране отмечают День российского парламентаризма. Накануне праздничной даты в Мурманской областной Думе собрались законодатели со всего Северо-Запада.

В повестке заседания постоянного комитета Парламентской ассоциации по правовым вопросам два десятка вопросов. Один из них на обсуждение вынесли гости из Санкт-Петербурга, предложив включить в число преступлений, уголовная ответственность за которые наступает с 14 лет, жестокое обращение с животными.

Речь идет о случаях, когда животное умерло или серьезно пострадало. Согласно действующему закону, привлечь гражданина по уголовной статье за данное преступление можно, начиная с 16 лет. Максимальная санкция - 5 лет лишения свободы.

Рассматривались на встрече и другие вопросы.

– Комитет по правовым вопросам ПАСЗР поддержал инициативу об ограничении времени трансляции рекламы в кинотеатрах перед началом сеанса, – рассказывают в облдуме.

Время, отведенное на рекламу, предлагают сократить. По мнению законодателей, зритель заплатил за услугу (просмотр кино) и не должен тратить иногда до 30 минут дополнительно, чтобы ее получить.

– Парламентарии также поддержали наши инициативы, в числе которых проект закона, предусматривающий наделение судей правом рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ или услуг для муниципальных нужд, а должностных лиц органов местного самоуправления правом составлять протоколы по фактам таких правонарушений, – отметил председатель региональной думы Сергей Дубовой.

ИСТОЧНИК KP.RU