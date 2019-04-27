2019-04-27T12:35:04+03:00
Происшествия

В Мурманске пса, которого хозяева привязали возле приюта, разорвали собаки

Волонтеры пришли на подмогу бедняге, но спустя сутки он умер от травматического шока
Елена МОЛОДЦОВА
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У молодого пса не хватило сил, что оправиться от травматического шока и человеческого предательства. Фото: Юлия РекалоУ молодого пса не хватило сил, что оправиться от травматического шока и человеческого предательства. Фото: Юлия Рекало
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Люди жестоки и порой, предавая, они не осознают до конца весь ужас своего поступка. Эта история произошла в Мурманске в практически уже минувшую страстную неделю.

- Поздно вечером 25 апреля возле приюта для бездомных животных был найден пес в ошейнике и с поводком, на теле которого не было живого места от укусов. Это рядом с прибежищем для безнадзорных предприятия, на котором живут целые стаи собак, давно поделивших территорию между собой и не жалующих чужаков, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Поддержка бездомных животных» Юлия Рекало.

Как удалось выяснить волонтерам, в свое время семья мурманчан приютила у себя крошечного щенка, а когда тот подрос и начались проблемы с поведением, порчей имущества и шерстью, питомца просто привезли к приюту и привязали у ворот, где он стал жертвой местных барбосов. Тратить деньги на кинолога и кастрацию пса они, видимо, не пожелали.

- Конечно, мы пытались спасти беднягу. Экстренно доставили его в ветеринарную клинику, за его жизнь боролись врачи, но, увы… Спустя сутки пес умер от травматического шока, - говорит Юлия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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