2019-04-26T18:58:54+03:00
Общество

Ученые Мурманской области обследуют участок, где нашли загадочный древнеславянский камень

Экспедиция запланирована на лето 2019 года
Иван ПЕТРОВ
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Это лишь часть загадочной надписи на древнеславянском, выбитой на камне и найденной в 2018 году. Фото: Вадим ЛихачевЭто лишь часть загадочной надписи на древнеславянском, выбитой на камне и найденной в 2018 году. Фото: Вадим Лихачев
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В Заполярье - всплеск интереса к местной культуре. Сейчас подбираются самые «лакомые» уголки для туристов, попутно извлекаются на свет божий (а иногда и придумываются) древние легенды. По всей Мурманской области разыскиваются необычные артефакты.

Вы наверное уже слышали про священные петроглифы Канозера, плиту с автографами 500-летней давности, великана на скале и даже оружие древних воинов. А теперь вот удалось раскопать очередную диковинку. Просим любить и жаловать: загадочный древнеславянский камень под Кандалакшей.

Некоторые считают, что это подделка, но ученые всерьез заинтересовались находкой. На днях стало известно - летом 2019 года они планируют экспедицию в район, где нашли реликвию. История обнаружения заслуживает отдельного рассказа.

- Весной 2018-го на южном берегу Колвицкого озера был обнаружен камень с надписью на старославянском алфавите. Анатолий Куликовский из Полярных Зорь, ставший автором находки, заметил камень в зоне береговой линии заливаемой водой, - сообщает заполярный ученый Вадим Лихачев в группе «Петроглифы Канозера».

Камень сфотографировали на месте, затем вытащили на берег, а позже лингвисты долго ломали голову над этой надписью. Она пестрит ошибками, а некоторых букв не хватает. Вот что удалось расшифровать столичному специалисту: «Се вятка вноучи от пересля придоша».

Предположительно, надпись оставил житель Вятки, побывавший в Мурманской области около 500 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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