В Мурманске 11-летний мальчик оказался подозреваемым в попытке поджечь дом

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-26T17:32:37+03:00

В Мурманске нашли несовершеннолетнего паренька, который кидал зажженные спички в это окно ради шалости. Фото: Ксения Воронина

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Безответственный поступок чуть не закончился трагедией. В областном центре чудом удалось избежать пожара в жилом здании. Деревянный дом на улице Русанова в Мурманске чуть не сожгли дотла. Как заметили сами жильцы 2-этажки, сделать это пытались подростки. Проходя мимо, те заметили открытое окно и стали швырять внутрь зажженные охотничьи спички. Об этом жильцы дома на Русанова, 15, сообщили в соцсети.

Мурманчане верно изложили картину случившегося в интернете. Правда, не обошлось без маленькой ошибки. Изначально говорилось, что подростков было несколько. Полицейские, впрочем, выяснили, что за этот опасный поступок несет ответственность только один молодой человек. Паренька удалось найти в кратчайшие сроки, сразу после того, как в отдел полиции поступило 2 заявления от жильцов.

- Наряд полиции проводил патрулирование на соседних улицах. В результате был обнаружен местный житель 2008 года рождения. При себе у мальчика находился коробок спичек. Молодой человек признался в содеянном, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области.

Скорее всего, 11-летнего шалопая ждет воспитательная беседа. В крайнем случае, паренька поставят на учет в ПДН, а родителям придется заплатить небольшой штраф. Возраста уголовной ответственности молодой человек еще не достиг.

Остается порадоваться, что в доме не случился пожар из-за брошенных спичек. Деревянное здание наверняка сгорело бы дотла, а ведь внутри живет несколько семей. Сгорела в итоге только штора, которая прикрывала окно.

ИСТОЧНИК KP.RU