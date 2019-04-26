2019-04-26T16:42:40+03:00
Происшествия

Житель Кандалакши получил «максималку» по обвинению в убийстве 81-летней женщины

По версии следствия, северянин задушил и утопил пенсионерку, а потом подстроил несчастный случай в ванной
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области огласили приговор бывшему заключенному, которого обвиняют в убийстве пожилой женщины.В Мурманской области огласили приговор бывшему заключенному, которого обвиняют в убийстве пожилой женщины.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Пожилая северянка из Мурманской области много повидала на своем веку. Но никак не подозревала, чем кончится встреча со случайным гостем. В тот роковой день 81-летняя пенсионерка из Кандалакши впустила в себе в квартиру мужчину. А как было не пустить? Посетитель назвался другом ее сына, который сидел «на зоне». Бабушка хотела получить весточку от родственника...

Спустя несколько дней ее тело нашли в одинокой квартире, в переполненной ванной. На первый взгляд казалось, что пожилая кандалакшанка оступилась, ударилась, потеряла сознание и захлебнулась. Но сотрудники правоохранительных органов заподозрили недоброе. И начали «копать» под 52-летнего гостя. Следователи составили версию того, что случилось в квартире, когда пожилая женщина впустила посетителя.

- Между осужденным и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина повалил женщину на диван, после чего стал поочередно душить ее руками, подушкой и брючным ремнем. Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина положил ее в ванну, наполненную водой. Держа женщину за шею, злоумышленник прижал ее ко дну ванны и держал таким образом, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Версия подтвердилась рядом экспертиз, но бывший сиделец так и не признался. Не сломили его упорства и показания свидетелей, свыше 10-ти человек. Отрицание вины плохо кончилось для жителя Кандалакши. На днях мужчине дали максимальный срок за убийство - почти 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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